Italia's Got Talent 2021, stasera su TV8 la prima puntata: le anticipazioni (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Al via stasera su TV8, alle 21:30, Italia's Got Talent 2021, la nuova edizione che conferma in giuria Federica Pellegrini, Mara Maionchi, Joe Bastianich e Frank Matano: le anticipazioni della prima puntata. Al via stasera su TV8, dalle 21:30, Italia's Got Talent 2021, il grande show per tutta la famiglia prodotto da Fremantle, in onda per 8 settimane tutti i mercoledì in prima serata. Squadra che vince non si cambia: anche quest'anno al tavolo della giuria ritroviamo il temutissimo imprenditore Joe Bastianich, la campionessa olimpica Federica Pellegrini, la regina della discografica Mara Maionchi, e Frank Matano, il veterano del gruppo, al suo sesto anno da giudice. La conduzione è ...

