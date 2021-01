Inter, la rinascita di Eriksen: il danese decide il derby, adesso ha la fiducia di Conte. Il rilancio in nerazzurro passa dal nuovo ruolo (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La vicenda Eriksen-Inter si arricchisce di un nuovo capitolo.Esattamente un anno fa approdava in quel di Milano - sponda nerazzurra - come il colpo ad effetto che avrebbe dovuto far scattare quel 'clic' qualitativo alla squadra di Antonio Conte per la seconda parte del campionato. Le cose, tuttavia, non sono andate esattamente così e il trequartista danese si è presto ritrovato al centro di un vortice negativo mai davvero smaltito. Le prime uscite da titolare in un sistema di gioco come il 3-5-2 - difficilmente adatto ad un giocatore di spaziatura e movimento come lui - non hanno portato gli esiti sperati, convincendo il tecnico pugliese che il ruolo di mezzala stesse particolarmente stretto all'ex Tottenham. Conte, dunque, ha poi provato ad invertire la tendenza ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 27 gennaio 2021) La vicendasi arricchisce di uncapitolo.Esattamente un anno fa approdava in quel di Milano - sponda nerazzurra - come il colpo ad effetto che avrebbe dovuto far scattare quel 'clic' qualitativo alla squadra di Antonioper la seconda parte del campionato. Le cose, tuttavia, non sono andate esattamente così e il trequartistasi è presto ritrovato al centro di un vortice negativo mai davvero smaltito. Le prime uscite da titolare in un sistema di gioco come il 3-5-2 - difficilmente adatto ad un giocatore di spaziatura e movimento come lui - non hanno portato gli esiti sperati, convincendo il tecnico pugliese che ildi mezzala stesse particolarmente stretto all'ex Tottenham., dunque, ha poi provato ad invertire la tendenza ...

Mediagol : #Inter, la rinascita di Eriksen: il danese decide il derby, adesso ha la fiducia di Conte. Il rilancio in nerazzurr… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: La rinascita di Eriksen: ora Conte pensa a un nuovo ruolo per il danese - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: La rinascita di Eriksen: ora Conte pensa a un nuovo ruolo per il danese - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: La rinascita di Eriksen: ora Conte pensa a un nuovo ruolo per il danese - sportli26181512 : La rinascita di Eriksen: ora Conte pensa a un nuovo ruolo per il danese: La rinascita di Eriksen: ora Conte pensa a… -