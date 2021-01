Governo – Toninelli | E’ stato Renzi a creare questo casino

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) – “E’delinquenziale e non può essere lui la soluzione” . Lo ha detto oggi pomeriggio Danino. Sui presunti numeri di Italia Viva che impedirebbero la formazione senza la compagine dell’ex presidente del Consiglio,ha ribattuto: “non è il solo nel partito. Secondo me i suoi compagni di Italia Viva si trovano parecchio a disagio, magari non hanno avuto ancora la forza di esprimersi, ma non seguirannofino alla morte”. video di LabParlamento.it