Governo, al Senato nasce il gruppo «europeista». Lady Mastella si tira fuori: «Mai con De Falco» (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Sandra Lonardo Mastella si chiama fuori: non sarà parte del gruppo di "volenterosi" in Senato. «Non posso stare con De Falco», dice la parlamentare, moglie... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Sandra Lonardosi chiama: non sarà parte deldi "volenterosi" in. «Non posso stare con De», dice la parlamentare, moglie...

