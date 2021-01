VIDEO Marta Bassino inarrestabile: terza nel gigante di Kronplatz. Riviviamo la gara dell’azzurra (Di martedì 26 gennaio 2021) Marta Bassino si conferma una fuoriclasse assoluta e conquista il terzo posto nel gigante di Kronplatz, prova valida per la Coppa del Mondo 2021 di sci alpino. Dopo aver conquistato quattro vittorie in questa specialità sulle prime cinque gare disputate in stagione, la piemontese resta sul podio anche se oggi la francese Tessa Worley e la svizzera Lara Gut sono riuscite a fare meglio di lei. L’azzurra è stata brava nella seconda manche, dove è riuscita a recuperare tre posizioni e a festeggiare un altro risultato di grande spessore. La nostra portacolori è saldamente in testa alla graduatoria di gigante ed è molto vicina alla conquista della “piccola” Sfera di Cristallo. Di seguito il VIDEO della gara di Marta Bassino, ... Leggi su oasport (Di martedì 26 gennaio 2021)si conferma una fuoriclasse assoluta e conquista il terzo posto neldi, prova valida per la Coppa del Mondo 2021 di sci alpino. Dopo aver conquistato quattro vittorie in questa specialità sulle prime cinque gare disputate in stagione, la piemontese resta sul podio anche se oggi la francese Tessa Worley e la svizzera Lara Gut sono riuscite a fare meglio di lei. L’azzurra è stata brava nella seconda manche, dove è riuscita a recuperare tre posizioni e a festeggiare un altro risultato di grande spessore. La nostra portacolori è saldamente in testa alla graduatoria died è molto vicina alla conquista della “piccola” Sfera di Cristallo. Di seguito ildelladi, ...

Catania, avviata la demolizione dell'ex ospedale Santa Marta | VIDEO ilSicilia.it

