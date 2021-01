Vaccino: Pfizer ha consegnato quasi 30mila dosi alla Toscana (Di martedì 26 gennaio 2021) Sono arrivate stamani, 26 gennaio, in Toscana, le 29.250 dosi attese di Vaccino Pfizer, con il quale proseguono le sole somministrazioni dei richiami. A inizio settimana prossima è prevista una nuova consegna: se non ci saranno ulteriori riduzioni o ritardi, a metà della settimana prossima potranno essere riaperte le prenotazioni online per le somministrazioni a operatori sanitari e socio-sanitari Leggi su firenzepost (Di martedì 26 gennaio 2021) Sono arrivate stamani, 26 gennaio, in, le 29.250attese di, con il quale proseguono le sole somministrazioni dei richiami. A inizio settimana prossima è prevista una nuova consegna: se non ci saranno ulteriori riduzioni o ritardi, a metà della settimana prossima potranno essere riaperte le prenotazioni online per le somministrazioni a operatori sanitari e socio-sanitari

