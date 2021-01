Palazzolo, Musumeci incontra operatori economici in protesta. 'Chiesti ristori per zone rosse anche per regioni arancioni' (Di martedì 26 gennaio 2021) Palazzolo ACREIDE - 'Dobbiamo riuscire a coniugare le esigenze del diritto alla salute e alla vita con quelle di chi deve mettere un piatto a tavola. Per questo abbiamo chiesto al governo nazionale di ... Leggi su lagazzettasiracusana (Di martedì 26 gennaio 2021)ACREIDE - 'Dobbiamo riuscire a coniugare le esigenze del diritto alla salute e alla vita con quelle di chi deve mettere un piatto a tavola. Per questo abbiamo chiesto al governo nazionale di ...

LaGazzettaSR : #Palazzolo, Musumeci incontra operatori economici in protesta. 'Chiesti ristori per zone rosse anche per regioni ar… - VivereSiracusa : Covid, Musumeci incontra gli operatori economici di Palazzolo Acreide: 'Condivido la vostra civile protesta'… - messina7_it : A Palazzolo Acreide #Musumeci agli #imprenditori: “Sono al vostro fianco” (FOTO) - sergioalesi : RT @blogsicilia: Musumeci incontra i ristoratori di Palazzolo, 'chiederò più ristori a Roma' - - blogsicilia : Musumeci incontra i ristoratori di Palazzolo, 'chiederò più ristori a Roma' - -