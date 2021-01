Olimpiadi: il governo firma il decreto in extremis. Ma chieda scusa allo sport italiano (Di martedì 26 gennaio 2021) Oggi, 26 gennaio, il Consiglio dei Ministri riunito da Giuseppe Conte poco prima di salire al Colle per dimettersi, ha approvato il decreto legge che garantisce al Coni l'autonomia necessaria per rispondere alle istanze della Carta Olimpica. Il governo ha rimediatro al pasticcio all'ultimo tuffo, quasi con fastidio. E invece avrebbe dovuto aggiungere al provvedimento tante scuse a tutto il mondo dello sport Leggi su firenzepost (Di martedì 26 gennaio 2021) Oggi, 26 gennaio, il Consiglio dei Ministri riunito da Giuseppe Conte poco prima di salire al Colle per dimettersi, ha approvato illegge che garantisce al Coni l'autonomia necessaria per rispondere alle istanze della Carta Olimpica. Ilha rimediatro al pasticcio all'ultimo tuffo, quasi con fastidio. E invece avrebbe dovuto aggiungere al provvedimento tante scuse a tutto il mondo dello

