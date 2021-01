New Zealand e i nuovi foil: cosa cambia. Soluzione estrema o despistaggio? La spiegazione tecnica. Con vento forte… (Di martedì 26 gennaio 2021) Team New Zealand attende di conoscere l’identità del proprio avversario nel match race che metterà in palio la America’s Cup a marzo. I detentori del trofeo sportivo più antico al mondo stanno osservando con grande attenzione la Prada Cup, ovvero la competizione che prevede la sfida tra Luna Rossa, Ineos Uk e American Magic. Nel frattempo, però, i kiwi sono scesi in acqua nella baia di Auckland e hanno mostrato una rivoluzionaria versione di nuovi foil. I padroni di casa si sono spinti davvero oltre i limiti, come hanno evidenziato i video circolati nella giornata di ieri. Vittorio d’Albertas e Pietro Pinucci di Quantum Sails hanno analizzato la novità tecnica. Come scrive d’Albertas sul suo profilo Facebook: “I nuovi foil di Team New Zealand sono, se possibile, più ... Leggi su oasport (Di martedì 26 gennaio 2021) Team Newattende di conoscere l’identità del proprio avversario nel match race che metterà in palio la America’s Cup a marzo. I detentori del trofeo sportivo più antico al mondo stanno osservando con grande attenzione la Prada Cup, ovvero la competizione che prevede la sfida tra Luna Rossa, Ineos Uk e American Magic. Nel frattempo, però, i kiwi sono scesi in acqua nella baia di Auckland e hanno mostrato una rivoluzionaria versione di. I padroni di casa si sono spinti davvero oltre i limiti, come hanno evidenziato i video circolati nella giornata di ieri. Vittorio d’Albertas e Pietro Pinucci di Quantum Sails hanno analizzato la novità. Come scrive d’Albertas sul suo profilo Facebook: “Idi Team Newsono, se possibile, più ...

paoloigna1 : L'#Australia lascia, la #NuovaZelanda firma con la #Cina - infoitsport : Prada Cup, American Magic tornerà in acqua mercoledì. Niente inciuci: pagherà la fattura a New Zealand - littlexaus : RT @teoKrazia: 12/10 per lo stile (piede nudo FTW). Per il resto spero di schiattare prima di avere l'occasione di essere concretamente ten… - teoKrazia : 12/10 per lo stile (piede nudo FTW). Per il resto spero di schiattare prima di avere l'occasione di essere concreta… - DesignStudioMag : Foto appena pubblicata @ Auckland, New Zealand -

Ultime Notizie dalla rete : New Zealand America’s Cup, quei contatti “culturali” tra Team New Zealand e Ineos Uk La Stampa New Zealand e i nuovi foil: cosa cambia. Soluzione estrema o despistaggio? La spiegazione tecnica. Con vento forte…

Team New Zealand attende di conoscere l'identità del proprio avversario nel match race che metterà in palio la America's Cup a marzo. I detentori del trofeo sportivo più antico al mondo stanno osserva ...

Prada Cup, American Magic tornerà in acqua mercoledì. Niente inciuci: pagherà la fattura a New Zealand

Nessun inciucio, o almeno così pare…. Foto: Luna Rossa Challenge Il patron Grant Dalton era stato chiaro: “L’intera industria nautica si sta radunando attorno ad American Magic. In questi giorni si è ...

Team New Zealand attende di conoscere l'identità del proprio avversario nel match race che metterà in palio la America's Cup a marzo. I detentori del trofeo sportivo più antico al mondo stanno osserva ...Nessun inciucio, o almeno così pare…. Foto: Luna Rossa Challenge Il patron Grant Dalton era stato chiaro: “L’intera industria nautica si sta radunando attorno ad American Magic. In questi giorni si è ...