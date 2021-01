La variante brasiliana fa paura. Crisanti: «Se si diffonde bisogna bloccare tutto, lockdown duro» (Di martedì 26 gennaio 2021) Il mondo si sente sotto assedio. La variante africana del coronavirus continua a imperversare colpendo in modo violento. La variante britannica fa paura e la Germania lancia l’allarme. In Italia cresce la tensione dopo il primo caso di variante brasiliana. Gli esperti sono attenti, valutano l’evolversi della situazione. «È un segnale del fatto che non siamo difesi dalle varianti di Sars-CoV-2. Da alcuni primi studi sembra che quella brasiliana risponda meno al vaccino». Lo afferma il virologo Andrea Crisanti. «Se si incominciano a vedere casi dispersi in tutta Italia bisogna agire con prontezza. Soprattutto se si conferma una minore protezione da parte del vaccino, mi dispiace ma rimane solo un’opzione: bloccare ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 26 gennaio 2021) Il mondo si sente sotto assedio. Laafricana del coronavirus continua a imperversare colpendo in modo violento. Labritannica fae la Germania lancia l’allarme. In Italia cresce la tensione dopo il primo caso di. Gli esperti sono attenti, valutano l’evolversi della situazione. «È un segnale del fatto che non siamo difesi dalle varianti di Sars-CoV-2. Da alcuni primi studi sembra che quellarisponda meno al vaccino». Lo afferma il virologo Andrea. «Se si incominciano a vedere casi dispersi in tutta Italiaagire con prontezza. Sopratse si conferma una minore protezione da parte del vaccino, mi dispiace ma rimane solo un’opzione:...

