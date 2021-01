Italia alle Olimpiadi di Tokyo con il Tricolore e l’inno. Cdm approva decreto salva-Coni (Di martedì 26 gennaio 2021) Roma, 26 gen – Italia salva al fotofinish: andrà alle Olimpiadi di Tokyo con il Tricolore e con l’inno. E’ stato l’ultimo Consiglio dei ministri del governo Conte bis a salvare il nostro Paese da un’onta imperdonabile. Infatti è stato approvato un decreto legge sull’autonomia del Coni. Conditio sine qua non per far partecipare l’Italia ai prossimi Giochi olimpici con bandiera e inno nazionale. Italia salvata da un decreto che sancisce l’autonomia del Coni La notizia arriva dopo le anticipazioni circolate fino a ieri sera sulla possibilità che l’Italia venisse sanzionata, anche con una sospensione ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 26 gennaio 2021) Roma, 26 gen –al fotofinish: andràdicon ile con. E’ stato l’ultimo Consiglio dei ministri del governo Conte bis are il nostro Paese da un’onta imperdonabile. Infatti è statoto unlegge sull’autonomia del. Conditio sine qua non per far partecipare l’ai prossimi Giochi olimpici con bandiera e inno nazionale.ta da unche sancisce l’autonomia delLa notizia arriva dopo le anticipazioni circolate fino a ieri sera sulla possibilità che l’venisse sanzionata, anche con una sospensione ...

