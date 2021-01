I cinque luoghi più Instagrammabili d’Europa | angoli mozzafiato e strappalike

Leggi su velvetmag

(Di martedì 26 gennaio 2021) Non dovrebbe sorprendere che in un’epoca digitale come la nostra tantissimi viaggi vengano programmati in base all’tà dei. I forestieri vanno alla ricerca deglinascosti e di location, quelle che quando appaiono nel feed di Instagram dei follower generano reaction immediate e messaggi di apprezzamento in direct. Un linguaggio che sembrerebbe snaturare il fine ultimo del viaggio: conoscere e vivere appieno l’avventura senza distrazioni. Lo scopo di una vacanza è tagliare i ponti con la quotidianità e vivere una realtà alternativa, anche se per poco. In verità, esiste una seconda prospettiva: la condivisione delle proprie emozioni e l’idea di trasmetterle tramite i social potrebbe anche arricchire l’esperienza. Certo, si dedica molto più tempo a foto, filtri, luci e pose, ma ...