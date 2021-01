I cani del presidente Biden sono arrivati alla Casa Bianca (Di martedì 26 gennaio 2021) Dopo quattro anni di amministrazione Trump, durante la quale non ci sono stati first dogs, il presidente Joe Biden ha riportato i cani all'interno della Casa Bianca : si chiamano Champ e Major e sono ... Leggi su quotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) Dopo quattro anni di amministrazione Trump, durante la quale non cistati first dogs, ilJoeha riportato iall'interno della: si chiamano Champ e Major e...

ricpuglisi : Una sfida IMPOSSIBILE. Provate a leggere questa intervista del 2015 a Marco Travaglio sui giornalisti come 'cani d… - RizziRes : RT @NelaBombelli: @saponetta15 Storia del fallimento di una stronzata pazzesca. Poveri cani in mano ad un branco di coglioni con le prove.… - devrijwis : Qui per dire che c’è gente su questo social che odia più la Juve di quei cani del Milan - Elisa27071981 : RT @fatina909: PROV AG 3274658187 ?????? CAMPOBELLO DI LICATA oggi con Ordinanza del Sindaco n. 02 (pubblicata all'albo pretorio) sono stat… - youmademedoit_ : RT @blurrygomvez: ripetetelo insieme a me: ??non ce ne fotte un cazzo della ragione del litigio e di chi avesse torto o ragione, tutti in qu… -