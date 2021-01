Esclusiva: il Parma forza per Fazio ma valuta anche N’Koulou (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il Parma cerca con una certa insistenza un difensore centrale (e non solo). Il primo nome della lista resta Federico Fazio, in uscita dalla Roma, molto gradito a Roberto D’Aversa. Il Parma cercherà di forzare nelle prossime ore ma valuta soluzioni alternative, per esempio Nicolas N’Koulou che ha un contratto in scadenza con il Torino. I granata vorrebbero uno scambio con Kurtic che invece D’Aversa, come ha già dichiarato, vorrebbe trattenere. Situazione fluida e da seguire. Per l’attacco piace molto Scamacca, ma bisogna aspettare l’esito dei discorsi tra Juve e Sassuolo, seguito Dennis Man della Steaua Bucarest che ha una valutazione alta, va ancora seguita la vicenda Cutrone. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Ilcerca con una certa insistenza un difensore centrale (e non solo). Il primo nome della lista resta Federico, in uscita dalla Roma, molto gradito a Roberto D’Aversa. Ilcercherà dire nelle prossime ore masoluzioni alternative, per esempio Nicolasche ha un contratto in scadenza con il Torino. I granata vorrebbero uno scambio con Kurtic che invece D’Aversa, come ha già dichiarato, vorrebbe trattenere. Situazione fluida e da seguire. Per l’attacco piace molto Scamacca, ma bisogna aspettare l’esito dei discorsi tra Juve e Sassuolo, seguito Dennis Man della Steaua Bucarest che ha unazione alta, va ancora seguita la vicenda Cutrone. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

angeloranieri99 : RT @BombeDiVlad: ???? Il @1913parmacalcio sposa il progetto @WallabiesLab (#ESCLUSIVA) ?? Un metodo innovativo per lo scouting #LBDV #LeB… - Decocove : RT @BombeDiVlad: ???? Il @1913parmacalcio sposa il progetto @WallabiesLab (#ESCLUSIVA) ?? Un metodo innovativo per lo scouting #LBDV #LeB… - ParmaLiveTweet : Parma-Sampdoria, gara in diretta esclusiva su Sky Sport - Lorenzo242206 : RT @BombeDiVlad: ???? Il @1913parmacalcio sposa il progetto @WallabiesLab (#ESCLUSIVA) ?? Un metodo innovativo per lo scouting #LBDV #LeB… - FrancescoRoma78 : Una nostra Esclusiva targata #LBDV #Parma #Wallabies -

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva Parma Superbonus 110%, proprietà esclusiva e comproprietà Gazzetta di Parma Pfizer: "La seconda dose del vaccino ok anche dopo 19-42 giorni"

La Pfizer conferma che la seconda dose del suo vaccino anti-covid, se necessario, potrebbe essere somministrata, sino a 42 giorni dopo la prima iniezione, e non esclusivamente entro i 21 giorni inizia ...

Allevamenti intensivi, ancora violenze: la tesi del caso isolato non regge più

Essere Animali ha realizzato una nuova indagine sotto copertura in allevamenti fornitori del circuito DOP, di cui fanno parte Prosciutto di Parma e Prosciutto San Daniele. Ancora una volta le immagini ...

La Pfizer conferma che la seconda dose del suo vaccino anti-covid, se necessario, potrebbe essere somministrata, sino a 42 giorni dopo la prima iniezione, e non esclusivamente entro i 21 giorni inizia ...Essere Animali ha realizzato una nuova indagine sotto copertura in allevamenti fornitori del circuito DOP, di cui fanno parte Prosciutto di Parma e Prosciutto San Daniele. Ancora una volta le immagini ...