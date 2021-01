Billie Eilish: "Odiavo il mio corpo: mi tagliavo, mettevo vestiti larghi. A 12 anni, una pillola per dimagrire" (Di martedì 26 gennaio 2021) Mancata accettazione, autolesionismo e impegno politico: a confessarsi in una lunga intervista a Vanity Fair Usa è Billie Eilish, cantautrice americana classe 2001 diventata protagonista della cover del numero di marzo 2021. L’artista ha parlato di un’adolescenza dura, che l’ha vista affrontare episodi di autolesionismo e di rifiuto del proprio aspetto fisico: “Il motivo per cui mi tagliavo era a causa del mio corpo. A essere sincera ho iniziato a indossare abiti larghi solo a causa del mio corpo”. Un rapporto con l’aspetto fisico non semplice, rispetto al quale aggiunge: “Quando ero nel bel mezzo della mia orribile relazione corporea, non mangiavo... Ricordo di aver preso una pillola che mi diceva che mi avrebbe fatto perdere peso e l’unica cosa che ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 26 gennaio 2021) Mancata accettazione, autolesionismo e impegno politico: a confessarsi in una lunga intervista a Vanity Fair Usa è, cantautrice americana classe 2001 diventata protagonista della cover del numero di marzo 2021. L’artista ha parlato di un’adolescenza dura, che l’ha vista affrontare episodi di autolesionismo e di rifiuto del proprio aspetto fisico: “Il motivo per cui miera a causa del mio. A essere sincera ho iniziato a indossare abitisolo a causa del mio”. Un rapporto con l’aspetto fisico non semplice, rispetto al quale aggiunge: “Quando ero nel bel mezzo della mia orribile relazionerea, non mangiavo... Ricordo di aver preso unache mi diceva che mi avrebbe fatto perdere peso e l’unica cosa che ...

