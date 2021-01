Ritorno in classe per 70 mila studenti Da oggi in aula al 50% a Bergamo (Di lunedì 25 gennaio 2021) Dalla Didattica a distanza della zona rossa al rientro al 50%. Soddisfatti i presidi: «È la volta buona, anche se i ritorni sono a scaglioni». Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 25 gennaio 2021) Dalla Didattica a distanza della zona rossa al rientro al 50%. Soddisfatti i presidi: «È la volta buona, anche se i ritorni sono a scaglioni».

petergomezblog : Scuole superiori in Puglia, da febbraio il ritorno in classe con libertà di scelta. - ilriformista : Sembra una barzelletta ma non lo è. Esperti convocati 24 ore prima del ritorno in classe confermano riapertura… - Open_gol : Tra false partenze, sentenze dei Tar e scontri tra governo e regioni, la scuola prova a ripartire: oggi torna in cl… - occhio_notizie : “Il diritto allo studio non viene violato perché sarà garantita la #Dad e saranno assistiti gli alunni più fragili'… - salernotoday : Covid-19 a Nocera Superiore, contagi tra il personale scolastico: rinviato il ritorno in classe… -

Ultime Notizie dalla rete : Ritorno classe Ritorno in classe in presenza? "I ragazzi non si fidano, temono nuove chiusure" AGI - Agenzia Italia Ritorno in classe per 70 mila studenti Da oggi in aula al 50% a Bergamo

Dalla Didattica a distanza della zona rossa al rientro al 50%. Soddisfatti i presidi: «È la volta buona, anche se i ritorni sono a scaglioni». Anche i dirigenti scolastici sono emozionati: oggi (luned ...

Mantova, le scuole superiori riaprono a macchia di leopardo

Non tutti gli istituti sono riusciti a organizzare in un weekend il rientro degli studenti. Oggi alle 16 sit-in davanti al provveditorato di Priorità alla scuola e Cobas ...

Dalla Didattica a distanza della zona rossa al rientro al 50%. Soddisfatti i presidi: «È la volta buona, anche se i ritorni sono a scaglioni». Anche i dirigenti scolastici sono emozionati: oggi (luned ...Non tutti gli istituti sono riusciti a organizzare in un weekend il rientro degli studenti. Oggi alle 16 sit-in davanti al provveditorato di Priorità alla scuola e Cobas ...