Meteo Giorni della Merla | cambia tutto | nuovo maltempo Le ultime novità

Leggi su meteogiornale

(Di lunedì 25 gennaio 2021) L’anticiclone atteso in quest’ultima parte di gennaio avrà vita breve e resterà un po’ troppo defilato verso ovest. Ilsi manterrà così particolarmente dinamico sull’Italia. Una circolazione di correnti nord-occidentali continuerà a pilotare diverse perturbazioni. Verso guastopiù ficcante nel weekendAndiamo con ordine: ora ilsi avvia a un temporaneo miglioramento, con la graduale espansione da ovest dell’anticiclone. La fase più stabile vedrà nel contempo l’afflusso di aria più fredda da nord, in scorrimento lungo il bordo orientale dell’anticiclone. La tregua durerà davvero poco, in quanto le correnti umide atlantiche eroderanno rapidamente il perimetro settentrionale dell’anticiclone, riproponendosi anche sull’Italia. L’alta pressione, incapace di affermarsi in modo deciso, verrà quindi indebolita da nuovi ...