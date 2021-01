Lutto a Masterchef Italia, è morto il concorrente Alberto Naponi (Di lunedì 25 gennaio 2021) Lutto a Masterchef Italia: è morto Alberto Naponi, concorrente della terza edizione dello show culinario di Sky. Noto come “lo chef pensionato” e soprannominato “Napo” è scomparso a 76 anni, l’annuncio dalle pagine social della trasmissione: “È con grande dolore che salutiamo Alberto Naponi, aspirante chef della terza edizione di Masterchef Italia. Ciao Alberto”, un saluto e un piccolo omaggio per un concorrente molto amato dell’edizione in onda nel 2014. È con grande dolore che salutiamo Alberto Naponi, aspirante chef della terza edizione di Masterchef Italia. Ciao Alberto ???? — ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021): èdella terza edizione dello show culinario di Sky. Noto come “lo chef pensionato” e soprannominato “Napo” è scomparso a 76 anni, l’annuncio dalle pagine social della trasmissione: “È con grande dolore che salutiamo, aspirante chef della terza edizione di. Ciao”, un saluto e un piccolo omaggio per unmolto amato dell’edizione in onda nel 2014. È con grande dolore che salutiamo, aspirante chef della terza edizione di. Ciao???? — ...

