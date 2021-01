Cruzeiro | Scolari rassegna le sue dimissioni | era stanco di attendere gli stipendi arretrati

Leggi su sportface

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Il periodo buio delsembra non avere fine. Il tecnico Luiz Felipe, infatti, ha deciso di lasciare il club brasiliano a causa dei numerosi ritardi nel pagamento di alcuniper sé stesso e per il suo staff. Il ct del Brasile campione del mondo 2002, chiamato per salvare la squadra dalla Serie C, si è dimesso dopo aver in parte risollevato le sorti del club insieme a tutto il suo staff composta da Paulo Turra, Carlos Pracideli e Anselmo Sbragia. Il futuro delresta abbastanza incerto, a quanto pare troppo per garantire la permanenza di. SportFace.