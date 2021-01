Bonus baby-sitter entro il 28 febbraio: istruzioni sulla proroga e libretto di famiglia (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il Decreto legge “Cura Italia” (D.l. numero 18 del 17 marzo 2020), in virtù dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, ha previsto misure economiche di sostegno alle famiglie per la cura e assistenza dei minori. Tra queste figura il cosiddetto “Bonus baby-sitter”, accreditato previa domanda sul portafoglio elettronico denominato “libretto di famiglia”, da utilizzare per remunerare le attività rese nel periodo di sospensione delle attività didattiche, nello specifico dal 5 marzo 2020 al 31 agosto 2020. Il Bonus, alternativo al congedo parentale straordinario di 15 giorni, è riservato a: Dipendenti del settore privato; Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata; Autonomi iscritti ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il Decreto legge “Cura Italia” (D.l. numero 18 del 17 marzo 2020), in virtù dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, ha previsto misure economiche di sostegno alle famiglie per la cura e assistenza dei minori. Tra queste figura il cosiddetto “”, accreditato previa domanda sul portafoglio elettronico denominato “di”, da utilizzare per remunerare le attività rese nel periodo di sospensione delle attività didattiche, nello specifico dal 5 marzo 2020 al 31 agosto 2020. Il, alternativo al congedo parentale straordinario di 15 giorni, è riservato a: Dipendenti del settore privato; Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata; Autonomi iscritti ...

