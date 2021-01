Atalanta, Gomez-Ilicic è rottura totale: il Papu cancella l’ex Palermo dai social. I dettagli (Di lunedì 25 gennaio 2021) Gomez-Ilicic è rottura totale.Da una parte l’argentino, che da leader della Dea è diventato uomo mercato - vicina la chiusura col Siviglia -, dall'altra lo sloveno ex Palermo, tornato protagonista in campo dopo mesi difficili: la fine della storia d'amore tra il Papu e l'Atalanta sembra aver lasciato tra i due strascichi abbastanza pesanti.Il classe '88, infatti, avrebbe rimosso ogni contatto social vecchio e nuovo con e la squadra e con Josip Ilicic, con cui era solito condividere momenti di gioia e foto sia dentro che fuori dal campo. Le ultime tracce d’amore sui social risalgono, infatti, al lontano mese di giugno. Il Papu, dalla sua “epurazione social”, per ora ha salvato ... Leggi su mediagol (Di lunedì 25 gennaio 2021).Da una parte l’argentino, che da leader della Dea è diventato uomo mercato - vicina la chiusura col Siviglia -, dall'altra lo sloveno ex, tornato protagonista in campo dopo mesi difficili: la fine della storia d'amore tra ile l'sembra aver lasciato tra i due strascichi abbastanza pesanti.Il classe '88, infatti, avrebbe rimosso ogni contattovecchio e nuovo con e la squadra e con Josip, con cui era solito condividere momenti di gioia e foto sia dentro che fuori dal campo. Le ultime tracce d’amore suirisalgono, infatti, al lontano mese di giugno. Il, dalla sua “epurazione”, per ora ha salvato ...

