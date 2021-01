Roma. Domenica ecologica, maltempo e saldi: i commercianti perdono ancora (Di domenica 24 gennaio 2021) La Capitale oggi si ferma non solo per la pioggia, ma soprattutto per il blocco del traffico indetto dalla sindaca Raggi. Il calendario delle domeniche ecologiche infatti prosegue e cerchia in rosso la data di oggi: 24 gennaio 2021, la seconda Domenica verde dell’anno. In tempi di difficoltà economiche come questi, però, i commercianti del centro non vedono di buon occhio la scelta della Raggi. Questo è un weekend di saldi, un fine settimana in cui già il maltempo non inviterà i Romani ad uscire di casa: con il blocco del traffico a maggior ragione i commercianti vedranno, ancora, i loro locali vuoti. Leggi anche: Incidente sulla Tiburtina: Emanuele travolto e ucciso da un pullman, l’autista poi ha continuato il suo giro Il malumore e la tristezza delle piccole ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 24 gennaio 2021) La Capitale oggi si ferma non solo per la pioggia, ma soprattutto per il blocco del traffico indetto dalla sindaca Raggi. Il calendario delle domeniche ecologiche infatti prosegue e cerchia in rosso la data di oggi: 24 gennaio 2021, la secondaverde dell’anno. In tempi di difficoltà economiche come questi, però, idel centro non vedono di buon occhio la scelta della Raggi. Questo è un weekend di, un fine settimana in cui già ilnon inviterà ini ad uscire di casa: con il blocco del traffico a maggior ragione ivedranno,, i loro locali vuoti. Leggi anche: Incidente sulla Tiburtina: Emanuele travolto e ucciso da un pullman, l’autista poi ha continuato il suo giro Il malumore e la tristezza delle piccole ...

