Non vede la famiglia da mesi per le restrizioni anti-Covid: 28enne tenta suicidio a Pavia (Di domenica 24 gennaio 2021) Era in crisi e in preda allo sconforto perché da mesi, a causa delle limitazioni imposte dalle norme anti-Covid, non riusciva più a rivedere la sua famiglia d’origine che risiede a Palermo. Così la scorsa notte un’insegnante 28enne ha tentato di togliersi la vita lanciandosi dalla finestra del proprio appartamento, al terzo piano di un condominio di Pavia. A salvarla è stato il provvidenziale intervento dei carabinieri. Giunti sul posto, a causa delle difficoltà di accesso, i militari hanno scavalcato il muro di cinta perimetrale, alto circa 3 metri. Mentre uno di loro affacciandosi da una finestra vicina ha distratto la donna, che ormai era con un piede appoggiato sul davanzale della propria finestra ed il resto del corpo sul tetto, un altro ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 24 gennaio 2021) Era in crisi e in preda allo sconforto perché da, a causa delle limitazioni imposte dalle norme, non riusciva più a rire la suad’origine che risiede a Palermo. Così la scorsa notte un’insegnantehato di togliersi la vita lanciandosi dalla finestra del proprio appartamento, al terzo piano di un condominio di. A salvarla è stato il provvidenziale intervento dei carabinieri. Giunti sul posto, a causa delle difficoltà di accesso, i militari hanno scavalcato il muro di cinta perimetrale, alto circa 3 metri. Mentre uno di loro affacciandosi da una finestra vicina ha distratto la donna, che ormai era con un piede appoggiato sul davanzale della propria finestra ed il resto del corpo sul tetto, un altro ...

HuffPostItalia : Non vede la famiglia da mesi per le restrizioni anti-Covid: 28enne tenta suicidio a Pavia - annatrieste : A Verona sta il sole. Qua a Napoli non si vede il sole da due mesi. A Verona sta il sole già l'ho detto? - Mov5Stelle : Nonostante i risultati portati a casa da Conte con il #RecoveryFund, c’è chi in un momento simile vuole andare a el… - girlonfiire_ : È da questo che si vede che non capite niente - theromanin : @matteosalvinimi Si vede che non c'è la mano di #Morisi in questo post -