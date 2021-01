Correva nel parco, quando all’improvviso si è accorto di quella valigia abbandonata (Di domenica 24 gennaio 2021) Una vicenda dai contorni foschi, quella che ha visto coinvolto un piccolo all'interno di una valigia, abbandonato miseramente nei pressi di un parco naturale. E' stato scoperto da un passante che si stava dirigendo verso il parco Naturale. Mentre si godeva il verde e il fresco, l’avventore del luogo ha udito un lamento incessante, un pianto misterioso proveniente da un fossato. Voltando lo sguardo ha scoperto un valigia gettata senza ritegno nello stesso. Allarmato si è diretto verso l’oggetto che, chiuso a doppia mandata, è stato aperto con un po’ di fatica. (Continua..) Al suo interno, con amara sorpresa, è stato rinvenuto un piccolo cagnolino color miele, di razza Barboncino. L’esemplare, spaventato e angosciato dallo spazio ristretto, era ricoperto di feci e urina. L’impavido salvatore ... Leggi su howtodofor (Di domenica 24 gennaio 2021) Una vicenda dai contorni foschi,che ha visto coinvolto un piccolo all'interno di una, abbandonato miseramente nei pressi di unnaturale. E' stato scoperto da un passante che si stava dirigendo verso ilNaturale. Mentre si godeva il verde e il fresco, l’avventore del luogo ha udito un lamento incessante, un pianto misterioso proveniente da un fossato. Voltando lo sguardo ha scoperto ungettata senza ritegno nello stesso. Allarmato si è diretto verso l’oggetto che, chiuso a doppia mandata, è stato aperto con un po’ di fatica. (Continua..) Al suo interno, con amara sorpresa, è stato rinvenuto un piccolo cagnolino color miele, di razza Barboncino. L’esemplare, spaventato e angosciato dallo spazio ristretto, era ricoperto di feci e urina. L’impavido salvatore ...

rflgreco : @rwivkw Nel post Covid era molto meglio atleticamente. correva di più e con maggior profitto - PCacopardi : #tgla7 Nei primi anni '40 correva la barzelletta della sorpresa di Hitler nel vedere che i limoni crescevano sugli… - sminkionauta : @martino09976849 Comunque quello che mi ha fatto più male di tutti, è stato Gilberto. Correva con un tampax nel cul… - MichaelGiulian2 : RT @Laila1231320: Vorrei tornare indietro nel tempo a quando da bambina scappavo in giardino sotto la pioggia mamma urlava di rientrare e… - bissolo_greta : RT @gaia_ferrando: Mary…è andata via l’hanno vista piangere correva nel buio di una ferrovia, notti di sirene in quella periferia si dice c… -

Ultime Notizie dalla rete : Correva nel Correva l'anno 1981: le grandi parate di Silvano Martina furono il regalo natalizio al Genoa contro il Cagliari - PianetaGenoa1893 Pianetagenoa1893.net Francesco Chiofalo usa nel modo errato un farmaco: è polemica sui social

Francesco Chiofalo usa un farmaco sbagliato sul suo maiale Polpetta: i social si scatenano Francesco Chiofalo, ex concorrente di Temptation Island da poco ...

Juventus, assenza pesante contro la Sampdoria: fatale l’ammonizione

Dejan Kulusevski è stato ammonito nel corso della gara tra Juventus e Bologna: diffidato, salterà la gara contro la Sampdoria ...

Francesco Chiofalo usa un farmaco sbagliato sul suo maiale Polpetta: i social si scatenano Francesco Chiofalo, ex concorrente di Temptation Island da poco ...Dejan Kulusevski è stato ammonito nel corso della gara tra Juventus e Bologna: diffidato, salterà la gara contro la Sampdoria ...