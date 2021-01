Napoli, la Fagianeria del Museo di Capodimonte diventa centro vaccinale (Di sabato 23 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Anche il Museo di Capodimonte metterà a disposizione uno spazio per la campagna vaccinale contro il Covid-19. Il direttore Sylvain Bellenger, insieme al direttore dell’Asl Napoli 1 centro Ciro Verdoliva, ha individuato l’edificio della Fagianeria come spazio dedicato alle vaccinazioni. “Arginare il contagio da Coronavirus nel più breve tempo possibile con la vaccinazione di massa non solo è necessario me è doveroso da parte di tutti – ha detto il direttore –. Ecco perché siamo lieti di offrire gli ampi spazi del Real Bosco di Capodimonte per contribuire a questa battaglia sanitaria”. Il Direttore Generale Verdoliva ha commentato la scelta: “E’ necessario che in pochi mesi tutta la città di Napoli ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 23 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Anche ildimetterà a disposizione uno spazio per la campagnacontro il Covid-19. Il direttore Sylvain Bellenger, insieme al direttore dell’AslCiro Verdoliva, ha individuato l’edificio dellacome spazio dedicato alle vaccinazioni. “Arginare il contagio da Coronavirus nel più breve tempo possibile con la vaccinazione di massa non solo è necessario me è doveroso da parte di tutti – ha detto il direttore –. Ecco perché siamo lieti di offrire gli ampi spazi del Real Bosco diper contribuire a questa battaglia sanitaria”. Il Direttore Generale Verdoliva ha commentato la scelta: “E’ necessario che in pochi mesi tutta la città di...

