LIVE Virtus Bologna-Brescia, Serie A basket in DIRETTA: tutto pronto, si comincia! (Di sabato 23 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIO MATCH 19.59 QUINTETTO Virtus – Markovic, Belinelli, Weems, Ricci, Gamble. 19.58 QUINTETTO Brescia – Vitali, Moss, Crawford, Sacchetti, Ristic. 19.54 Brescia, invece, che si era decisamente risollevata grazie alla cura Buscaglia, è reduce da tre sconfitte consecutive che l’hanno fatta scivolare pericolosamente nella parte più bassa della graduatoria. 19.49 Momento di forma positivo per le V Nere, che sembrano aver trovato la quadratura del cerchio, come dimostrano le cinque vittorie ottenute nelle ultime sei partite. 19.45 Obiettivi opposti per le due squadre: gli emiliani sono in corsa con Brindisi e Sassari per la piazza d’onore alle spalle dell’Olimpia Milano capolista, mentre i lombardi sono alla disperata ricerca di punti per allontanarsi dalla zona ... Leggi su oasport (Di sabato 23 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAINIZIO MATCH 19.59 QUINTETTO– Markovic, Belinelli, Weems, Ricci, Gamble. 19.58 QUINTETTO– Vitali, Moss, Crawford, Sacchetti, Ristic. 19.54, invece, che si era decisamente risollevata grazie alla cura Buscaglia, è reduce da tre sconfitte consecutive che l’hanno fatta scivolare pericolosamente nella parte più bassa della graduatoria. 19.49 Momento di forma positivo per le V Nere, che sembrano aver trovato la quadratura del cerchio, come dimostrano le cinque vittorie ottenute nelle ultime sei partite. 19.45 Obiettivi opposti per le due squadre: gli emiliani sono in corsa con Brindisi e Sassari per la piazza d’onore alle spalle dell’Olimpia Milano capolista, mentre i lombardi sono alla disperata ricerca di punti per allontanarsi dalla zona ...

