Censura al GF Vip? Interviene ex gieffino: “So benissimo chi gestisce la regia, ecco perchè lo fanno” (Di sabato 23 gennaio 2021) Nelle ultime ore a più riprese si è parlato di “Censura” al GF Vip. Il motivo è legato alla presunta decisione di due concorrenti tra i più forti dell’edizione, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, di abbandonare il reality il prossimo lunedì a causa dell’eccessivo prolungamento. L’ultimo è stato reso noto ai gieffini solo di recente... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 23 gennaio 2021) Nelle ultime ore a più riprese si è parlato di “” al GF. Il motivo è legato alla presunta decisione di due concorrenti tra i più forti dell’edizione, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, di abbandonare il reality il prossimo lunedì a causa dell’eccessivo prolungamento. L’ultimo è stato reso noto ai gieffini solo di recente... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : Censura al #GFVip? Interviene ex gieffino: “So benissimo chi gestisce la regia, ecco perchè lo fanno” #tzvip #sovip - EireenViolet : RT @EireenViolet: La decisione di Tommaso Zorzi: pronto ad abbandonare il GF Vip? Regia censura tutto – VIDEO VOTATE DAYANE!!!?? #rosmello… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, 'la regia censura, so benissimo chi la gestisce'. Bomba su Signorini: cosa stanno nascondendo - infoitcultura : La decisione di Tommaso Zorzi: pronto ad abbandonare il GF Vip? Regia censura tutto – VIDEO - 1963Stella : @Insonnia9 Era così nei primi gf italiani quelli senza vip ,trasmettevano in diretta reale 24 h su 24.censura solo… -