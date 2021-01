Uomini e Donne venerdì 22 gennaio: le anticipazioni di oggi del Trono Over e del Trono Classico (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ultimo appuntamento settimanale per Uomini e Donne. Il popolare dating show di Maria De Filippi ha ancora molto da regalare ed è arrivato nella fase calda soprattutto per quanto riguarda il Trono Classico. I due tronisti, Davide e Sophie, presto dovranno fare una scelta, che ad oggi non appare più così scontata, soprattutto alla luce degli ultimi avvenimenti. Secondo le anticipazioni della puntata di oggi, venerdì 22 gennaio, infatti, Davide avrà una sorpresa nell’ultima esterna. Beatrice, la corteggiatrice che più di tutte sembrava aver attirato le attenzioni del ragazzo pugliese, non si presenterà infatti in esterna. Motivo per cui Davide uscirà solamente con Chiara. Alla fine dell’uscita tra i due il ragazzo ... Leggi su italiasera (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ultimo appuntamento settimanale per. Il popolare dating show di Maria De Filippi ha ancora molto da regalare ed è arrivato nella fase calda soprattutto per quanto riguarda il. I due tronisti, Davide e Sophie, presto dovranno fare una scelta, che adnon appare più così scontata, soprattutto alla luce degli ultimi avvenimenti. Secondo ledella puntata di22, infatti, Davide avrà una sorpresa nell’ultima esterna. Beatrice, la corteggiatrice che più di tutte sembrava aver attirato le attenzioni del ragazzo pugliese, non si presenterà infatti in esterna. Motivo per cui Davide uscirà solamente con Chiara. Alla fine dell’uscita tra i due il ragazzo ...

