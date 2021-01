Tomori dal Chelsea al Milan, il comunicato dei Blues (Di venerdì 22 gennaio 2021) Dopo l’annuncio della Lega Serie A di stamattina, anche il Chelsea ha confermato il passaggio di Fikayo Tomori al Milan. Il difensore anglo-canadese, classe 1997, arriva in prestito fino al termine della stagione con diritto di riscatto a favore dei rossoneri. A riportarlo, il Chelsea sul proprio sito ufficiale. Good luck in Italy, @FikayoTomori ! — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 22, 2021 Foto: Twitter Chelsea L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 22 gennaio 2021) Dopo l’annuncio della Lega Serie A di stamattina, anche ilha confermato il passaggio di Fikayoal. Il difensore anglo-canadese, classe 1997, arriva in prestito fino al termine della stagione con diritto di riscatto a favore dei rossoneri. A riportarlo, ilsul proprio sito ufficiale. Good luck in Italy, @Fikayo! —FC (@FC) January 22, 2021 Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

