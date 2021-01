Roma, fatta per El Shaarawy: domani le visite mediche (Di venerdì 22 gennaio 2021) La Roma riabbraccia Stephan El Shaarawy: l’attaccante ha lasciato lo Shanghai Shenhua e domani farà le visite mediche nella Capitale La Roma si prepara a riabbracciare Stephan El Shaarawy, che nella giornata odierna ha risolto il contratto con lo Shanghai Shenhua. Come riportato da Sky Sport, l’attaccante svolgerà domani le visite mediche con il club giallorosso. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Lariabbraccia Stephan El: l’attaccante ha lasciato lo Shanghai Shenhua efarà lenella Capitale Lasi prepara a riabbracciare Stephan El, che nella giornata odierna ha risolto il contratto con lo Shanghai Shenhua. Come riportato da Sky Sport, l’attaccante svolgeràlecon il club giallorosso. Leggi su Calcionews24.com

