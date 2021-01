Paderno | hanno rubato due anelli da 4 500 euro in gioielleria | arrestati 5 rom | VIDEO

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Sarebbero 4 rom i responsabili di un furto inDugnano. Tutto risale alla sera del 17 ottobre 2020, quando la banda si è presentata nel negozio in centro a Dugnano. Dopo oltre 3 mesi di indagini i carabinieri padernesiarrestato quattro persone che sarebbero responsabili del furto di duein td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolodueda 4.500in5 romproviene da Il Notiziario.

manuela1877 : RT @ilNotiziarioInd: Paderno, hanno rubato due anelli da 4.500 euro in gioielleria: arrestati 4 rom - ilNotiziarioInd : Paderno, hanno rubato due anelli da 4.500 euro in gioielleria: arrestati 4 rom - CronacaOssonaTw : Le indagini, avviate nell’immediatezza dalla Tenenza di Paderno Dugnano nel mese di ottobre 2020 e coordinate dalla… - ilarymary : Le indagini, avviate nell’immediatezza dalla Tenenza di Paderno Dugnano nel mese di ottobre 2020 e coordinate dalla… - 1Zoom2 : Le indagini, avviate nell’immediatezza dalla Tenenza di Paderno Dugnano nel mese di ottobre 2020 e coordinate dalla… -

Ultime Notizie dalla rete : Paderno hanno

I militari della Compagnia di Sesto San Giovanni hanno dato esecuzione a un ordine di custodia cautelare, emesso dal GIP del Tribunale di Monza, nei confronti di quattro indagati (tre in carcere ed un ...di Cristina Garavaglia. 22/01/2021 - La sera del 20 gennaio 2021 i militari della Compagnia di Sesto San Giovanni hanno arrestato 4 persone per il furto in ...