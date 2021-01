“Olimpiadi annullate per il Covid” | ma da Tokyo arriva la smentita

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Il “Times” diffonde la notizia dell’annullamento delle prossimedi, ma il comitato organizzatore si affretta a smentire. I Giochi, previsti nell’estate del 2020, sono stati spostati a quest’anno a causa della pandemia (websource)La notizia si è diffusa nella notte di giovedì. Secondo il Times ledisarebbero statea causa della pandemia da Coronavirus. Tuttavia, il governo giapponese si è affrettato a smentire. La voce era clamorosa: perché non si tratta di un altro spostamento dei Giochi, ma un annullamento definitivo. Letornerebbero, quindi, tra quattro anni, e per quanto riguarda il Giappone ci sarebbe la possibilità di organizzarli nuovamente nel 2032. Secondo il Times, il governo nipponico avrebbe preso atto dell’impossibilità ...

La notizia è stata prontamente smentita dal Comitato Organizzatore di Tokyo che ha tuonato: «I Giochi si faranno. Stiamo facendo tutto il possibile per portare avanti il progetto». A parlare nella not ...Il governo di Tokyo ha già deciso di annullare le Olimpiadi: studia una strategia per rinunciare all’edizione 2020, già rinviata di un anno ...