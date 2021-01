Insulti sessisti e minacce contro la senatrice Rossi per aver votato Conte: 'Ti auguro le peggiori malattie' (Di venerdì 22 gennaio 2021) Oggi è toccata a lei la feccia social. Lei è Mariarosaria Rossi, classe 1972, senatrice di Forza Italia, espulsa dal partito a causa della sua decisione personale di votare la fiducia a Conte. Sui ... Leggi su globalist (Di venerdì 22 gennaio 2021) Oggi è toccata a lei la feccia social. Lei è Mariarosaria, classe 1972,di Forza Italia, espulsa dal partito a causa della sua decisione personale di votare la fiducia a. Sui ...

SeaWatchItaly : Secondo la Corte di Cassazione, Carola Rackete ha agito in maniera giustificata adempiendo all'obbligo di condurre… - enricosprea : Insulti sessisti e minacce contro la senatrice Rossi per aver votato Conte: 'Ti auguro le peggiori malattie' - 150sfumaturedih : @iLPerla_ Se devi insultarla non farlo con insulti sessisti e misogini, questo é quello che ti stanno cercando di far capire tutti?? - Moonlightshad1 : RT @Frab451: @Moonlightshad1 @Twitter L'ho twittato poco fa insieme ad alcuni screenshot dei suoi soliti insulti sessisti. È senza vergogna… - Frab451 : @Moonlightshad1 @Twitter L'ho twittato poco fa insieme ad alcuni screenshot dei suoi soliti insulti sessisti. È sen… -

La senatrice ha risposto: ''Ricevo insulti e minacce da giorni ma quello che davvero conta sono tutti quei messaggi di stima, di affetto e di sostegno ad andare avanti. Siete la mia forza'' ...

Vediamo se riesce, per una volta, a comprendere il nostro ragionamento che non può non dare piena ragione a ciò che la nostra collega Marilena Natale, insultata anche con epiteti sessisti, affermò rig ...

