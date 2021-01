Donna vince 60 milioni alla lotteria | ha giocato per 20 anni i numeri sognati dal marito

Leggi su periodicoitaliano

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Unadi Toronto ha vinto un jackpot di 60di dollari in base aiche ha detto sono stati pensati da suoquasi 20fa dopo averliSi chiama Deng Pravatoudom, ha 57, e da poche ore è una milionaria canadese. Lainfatti è riuscita are il jackpot della“Lotto Max” pari a 60di dollari ed è inoltre il primo partecipante in assoluto‘celebrazione virtuale del vincitore’, a causa delle restrizioni imposte dpandemia di Covid-19. “Ero talmente felice ma piangevo allo stesso tempo – ha raccontato la– ho pianto davvero tanto”. Nel raccontare come sia riuscita ad indovinare i ...