Campania, sì a rientro a scuola per studenti delle superiori: Tar accoglie ricorso genitori contro l’ordinanza di De Luca (Di venerdì 22 gennaio 2021) Dopo avere bocciato l’ordinanza della Regione stabilendo in ritorno in presenza di studenti di elementari e medie, il Tar della Campania boccia anche la decisione di De Luca rispetto alle superiori. Il Tribunale ha infatti accolto il ricorso presentato da alcuni genitori e con un provvedimento cautelare ha stabilito che gli istituti dovranno aprire con “modalità integrata”. La Regione Campania, hanno osservato i giudici amministrativi nel provvedimento d’urgenza (il giudizio di merito è fissato il 16 febbraio) dovrà “conformarsi a quanto prescritto nel citato Dpcm per le scuole secondarie superiori, previa ricognizione degli atti attuativi e proattivi necessari a rendere effettiva la didattica in presenza nei limiti quantitativi, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) Dopo avere bocciatodella Regione stabilendo in ritorno in presenza didi elementari e medie, il Tar dellaboccia anche la decisione di Derispetto alle. Il Tribunale ha infatti accolto ilpresentato da alcunie con un provvedimento cautelare ha stabilito che gli istituti dovranno aprire con “modalità integrata”. La Regione, hanno osservato i giudici amministrativi nel provvedimento d’urgenza (il giudizio di merito è fissato il 16 febbraio) dovrà “conformarsi a quanto prescritto nel citato Dpcm per le scuole secondarie, previa ricognizione degli atti attuativi e proattivi necessari a rendere effettiva la didattica in presenza nei limiti quantitativi, ...

