Braglia: “Turris avversario ostico. Mercato chiuso, valutiamo qualche occasione” (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Prima gara del girone di ritorno per l’Avellino di Piero Braglia. Domenica pomeriggio (ore 17.30) la formazione irpina affronterà la Turris. “Veniamo da una settimana positiva, ci siamo allenati finalmente quasi al completo. L’obiettivo è quello di fare una buona gara e provare a portare a casa i tre punti – ammette il tecnico – Sappiamo che nelle ultime tre gare, nonostante i sette punti raccolti, non ci siamo espressi al massimo delle nostre potenzialità”. Il tecnico ha incalzato i suoi ad alzare la guardia: “In questa settimana abbiamo lavorato anche su questo aspetto. Sappiamo che affronteremo un avversario ostico, che ha dato filo da torcere a tutti. Dei corallini abbiamo molto rispetto, siamo consapevoli delle difficoltà che la gara ci può riservare e ci stiamo ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Prima gara del girone di ritorno per l’Avellino di Piero. Domenica pomeriggio (ore 17.30) la formazione irpina affronterà la. “Veniamo da una settimana positiva, ci siamo allenati finalmente quasi al completo. L’obiettivo è quello di fare una buona gara e provare a portare a casa i tre punti – ammette il tecnico – Sappiamo che nelle ultime tre gare, nonostante i sette punti raccolti, non ci siamo espressi al massimo delle nostre potenzialità”. Il tecnico ha incalzato i suoi ad alzare la guardia: “In questa settimana abbiamo lavorato anche su questo aspetto. Sappiamo che affronteremo un, che ha dato filo da torcere a tutti. Dei corallini abbiamo molto rispetto, siamo consapevoli delle difficoltà che la gara ci può riservare e ci stiamo ...

sportavellino : Avellino, Braglia: 'Abbiamo messo in uscita 4 giocatori, abbiamo rispetto per la Turris' - - ilCiriaco : #Irpinia Mercato in entrata e in uscita, in mezzo la Turris: a tutto Piero Braglia - TuttoAvellinoit : Le parole del tecnico dell'#Avellino, #Braglia, in vista della gara con la #Turris #SerieC #LegaPro -