Biden ha bisogno dell’Ue e dell’Italia | ma chiederà sforzi in più Dassù spiega quali

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Dall’Europa è tutto un coro di benvenuto a Joe. Basti pensare un esempio: Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, ha parlato di “un nuovo inizio” per le relazioni transatlantiche e ha descritto quello dell’insediamento del nuovo presidente statunitense “un giorno speciale”. Tra i più entusiasti c’è la Germania di Angela Merkel, di cui von der Leyen è stata per quasi sei anni ministro della Difesa. E chi ha raccolto il suo testimone, Annegret Kramp-Karrenbauer, ha già promesso agli Stati Uniti più coinvolgimento nella sicurezza. Heiko Maas, il ministro degli Esteri, si è detto invece “molto contento” per l’insediamento dialla Casa Bianca, definito da Merkel la “festa della democrazia americana”. La cancelleria ha sottolineato anche che rispetto alle difficoltà con Donald Trump, con il nuovo presidente statunitense vi è ...