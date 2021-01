Usa, Biden firma 15 ordini esecutivi: anche rientro in accordo di Parigi (Di giovedì 21 gennaio 2021) Nel giorno dell'insediamento Joe Biden ha rottamato molte delle decisioni di Trump. Il neo presidente ha infatti firmato 15 ordini esecutivi che prevedono, tra l'altro, l'obbligo di mascherina negli ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 21 gennaio 2021) Nel giorno dell'insediamento Joeha rottamato molte delle decisioni di Trump. Il neo presidente ha infattito 15che prevedono, tra l'altro, l'obbligo di mascherina negli ...

lauraboldrini : Sta per iniziare una nuova era per gli Usa e il mondo. #Biden annuncia il ritorno nell'accordo di Parigi sul clima… - CottarelliCPI : Oggi finisce la fallimentare presidenza Trump. Non invidio a Joe Biden l’enorme lavoro che ha davanti, ma sono feli… - borghi_claudio : Prima ero capitato per caso davanti ad un televisore e mi è parso di sentire MANLIOHHH che menava vanto del fatto c… - Teresat14547770 : BIDEN, ieri presidente,caste presenti,interdetto al popolo,non invitato,ma poteva stare lungo le strade,dietro le t… - pregiuliano : Quindi queste sono tutte bugie, vero? -