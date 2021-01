Napoli, il messaggio social di Ghoulam per Insigne – FOTO (Di giovedì 21 gennaio 2021) Faouzi Ghoulam lancia un messaggio al capitano del Napoli Lorenzo Insigne dopo il rigore sbagliato in Supercoppa contro la Juventus Il Napoli si stringe intorno al proprio capitano Lorenzo Insigne dopo il calcio di rigore sbagliato in Supercoppa contro la Juventus. Fra i tanti messaggi comparsi sui social c’è stato anche quello di Faouzi Ghoulam che ha pubblicato una FOTO della maglia di Insigne accompagnata dalla didascalia ‘Capitano’. Capitano ??#FG31 pic.twitter.com/ScFyU9fY0R — Ghoulam faouzi (@GhoulamFaouzi) January 21, 2021 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 21 gennaio 2021) Faouzilancia unal capitano delLorenzodopo il rigore sbagliato in Supercoppa contro la Juventus Ilsi stringe intorno al proprio capitano Lorenzodopo il calcio di rigore sbagliato in Supercoppa contro la Juventus. Fra i tanti messaggi comparsi suic’è stato anche quello di Faouziche ha pubblicato unadella maglia diaccompagnata dalla didascalia ‘Capitano’. Capitano ??#FG31 pic.twitter.com/ScFyU9fY0R —faouzi (@Faouzi) January 21, 2021 Leggi su Calcionews24.com

