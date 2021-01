Juventus, Ronaldo nel mito: è il calciatore più prolifico di sempre (Di giovedì 21 gennaio 2021) Come contro il Milan due anni fa e come altre 15 volte prima di ieri sera. Quando in palio c'è un trofeo, Cristiano Ronaldo spesso e volentieri ci mette lo zampino. Per sbloccare la gara contro il ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) Come contro il Milan due anni fa e come altre 15 volte prima di ieri sera. Quando in palio c'è un trofeo, Cristianospesso e volentieri ci mette lo zampino. Per sbloccare la gara contro il ...

goal : ???? Spanish Supercup: Lionel Messi sent off, Barcelona lose ? ???? Italian Supercup: Cristiano Ronaldo scores, Juvent… - ChampionsLeague : ???? Juventus trophy number 4 for Cristiano Ronaldo ???????? #UCL - goal : ? Ronaldo 64' ? Morata 90+5' Juventus win the Italian Supercup! ?? - andresky00 : RT @ChampionsLeague: ???? Juventus trophy number 4 for Cristiano Ronaldo ???????? #UCL - hdizul : RT @goal: ???? Spanish Supercup: Lionel Messi sent off, Barcelona lose ? ???? Italian Supercup: Cristiano Ronaldo scores, Juventus win ?? https… -