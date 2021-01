Covid, al via lo studio italiano per trattare pazienti non gravi a casa con il raloxifene (usato per la prevenzione dell’osteoporosi) (Di giovedì 21 gennaio 2021) Mentre la campagna vaccinale prosegue, se pur rallentata dai ritardi di Pfizer, e in attesa di aver un ventaglio di terapie efficaci contro Covid, è partita una sperimentazione per valutare i risultati del trattamento domiciliare dei pazienti Covid con il farmaco raloxifene, grazie a un protocollo che coinvolge i medici di medicina generale e l’utilizzo della telemedicina. È l’obiettivo del progetto ‘Exscalate4CoV – sostenuto dalla Commissione Europea nel bando Horizon 2020 – di cui è capofila e investigatore principale l’istituto nazionale per le malattie infettive Spallanzani, e che coinvolge altri tre investigatori: l’Istituto Humanitas (di Milano e Bergamo) e Monaldi (Napoli). Il raloxifene è una molecola registrata e già utilizzata in farmaci in commercio, su prescrizione, per il trattamento e la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 gennaio 2021) Mentre la campagna vaccinale prosegue, se pur rallentata dai ritardi di Pfizer, e in attesa di aver un ventaglio di terapie efficaci contro, è partita una sperimentazione per valutare i risultati del trattamento domiciliare deicon il farmaco, grazie a un protocollo che coinvolge i medici di medicina generale e l’utilizzo della telemedicina. È l’obiettivo del progetto ‘Exscalate4CoV – sostenuto dalla Commissione Europea nel bando Horizon 2020 – di cui è capofila e investigatore principale l’istituto nazionale per le malattie infettive Spallanzani, e che coinvolge altri tre investigatori: l’Istituto Humanitas (di Milano e Bergamo) e Monaldi (Napoli). Ilè una molecola registrata e già utilizzata in farmaci in commercio, su prescrizione, per il trattamento e la ...

