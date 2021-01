Christina Ricci accusa il marito di violenza domestica E mostra i lividi

Leggi su dilei

(Di giovedì 21 gennaio 2021) L’attrice, indimenticabile Mercoledì de La Famiglia Addams e musa di tanti registi indipendenti a Hollywood, hato ilJames Heerdegen di, chiedendo al tribunale un ordine restrittivo nei suoi confronti, temendo per la vita sua e del loro figlio di sei anni. L’attrice ha ancheto alla Corte foto dei segni delle percosse ricevute dall’uomo,sulle braccia e sui polsi, raccontando che lui l’avrebbe aggredita in più occasioni, dal 2019 ad oggi, e anche minacciata di morte.e James sono sposati dal 2013 e hanno avuto un figlio, Freddie, nato nel 2014. L’attrice aveva chiesto ufficialmente il divorzio nell’estate 2020, poiché, come ha raccontato in tribunale, si era ...