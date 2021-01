Bollettino Covid Italia e Lombardia: i dati di oggi 21 gennaio (Di giovedì 21 gennaio 2021) Milano, 21 gennaio 2021 - Slitta a lunedì la decisione del Tar sulla zona rossa in Lombardia, dopo il ricorso presentato dal governatore Fontana che ha anche chiesto al governo di rivedere i parametri ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 21 gennaio 2021) Milano, 212021 - Slitta a lunedì la decisione del Tar sulla zona rossa in, dopo il ricorso presentato dal governatore Fontana che ha anche chiesto al governo di rivedere i parametri ...

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid Coronavirus oggi: bollettino contagi Covid del 21 gennaio. Dati Italia ed Emilia Romagna il Resto del Carlino Coronavirus a Terni, il bollettino fotografa un situazione senza grandi variazioni. Una vittima, ben 9 in Umbria

Il bollettino diffuso dalla regione Umbria fotografa una situazione di sostanziale stabilità per quel che riguarda la diffusione del coronavirus a Terni. Gli attualmente positivi sono 347 (-3 rispett ...

Covid-19, nuovi 167 casi in Provincia di Latina: 5 i decessi

Secondo quanto riportato dal bollettino di oggi diffuso dalla ASL di Latina, si attesta a 167 il conto dei nuovi contagi da Covid-19 in provincia di ...

