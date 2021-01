Sci alpino | perché Marta Bassino non ha disputato la prima prova a Crans Montana

Leggi su oasport

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Nell’eccellentedella discesa libera di, almeno a livello italiano, manca soltanto un nome, particolarmente pesante: quello di, che non è scesa sulla neve oggi. Il motivo è in realtà presto detto: la piemontese era ancora in viaggio, e dunque la scelta di concerto con gli allenatori è stata quella di non farle disputare la discesa odierna, confidando in quella valida per la seconda, in programma domani. A proposito delle due discese di venerdì e sabato, fatta salva la certezza di esserci domenica in superG, per l’azzurra si pone il dilemma della disputa di una o entrambe le competizioni in terra elvetica. La questione, in sostanza, è una: se dovesse arrivare nella parte alta della classifica il venerdì (sostanzialmente ...