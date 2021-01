Palermo, le maglie rosanero ‘Peter Pan’ all’asta per sostenere la ricostruzione dell’asilo incendiato (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il Palermo a sostegno dell'asilo nido 'Peter Pan'.Lo scorso due gennaio, in via Barisano da Trani nel quartiere Cep (a Palermo), la struttura è stata incendiata: due locali sono andati pesantemente danneggiati e l'impianto elettrico messo fuori uso. Il rogo, doloso, ha provocato ingenti danni rendendo l'edificio inagibile per gli oltre cinquanta bimbi che la frequentano. Un gesto inaccettabile, che ha spinta il club rosanero a donare tutte le maglie indossate domenica in occasione della gara contro la Virtus Francavilla, alla Onlus Maredolce - che riunisce Ficarra&Picone, Stefania Petix e Pif attorno a progetti di solidarietà in particolare dedicati all’infanzia -, per sostenere la ricostruzione dell'asilo.Di seguito, il comunicato in questione."Una raccolta fondi sostenuta da ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Ila sostegno dell'asilo nido 'Peter Pan'.Lo scorso due gennaio, in via Barisano da Trani nel quartiere Cep (a), la struttura è stata incendiata: due locali sono andati pesantemente danneggiati e l'impianto elettrico messo fuori uso. Il rogo, doloso, ha provocato ingenti danni rendendo l'edificio inagibile per gli oltre cinquanta bimbi che la frequentano. Un gesto inaccettabile, che ha spinta il cluba donare tutte leindossate domenica in occasione della gara contro la Virtus Francavilla, alla Onlus Maredolce - che riunisce Ficarra&Picone, Stefania Petix e Pif attorno a progetti di solidarietà in particolare dedicati all’infanzia -, perladell'asilo.Di seguito, il comunicato in questione."Una raccolta fondi sostenuta da ...

