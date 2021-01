L’Italia è in vendita | così gli altri Paesi Cina in primis si stanno spartendo il made in Italy

Leggi su ilparagone

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Un Pil in profondo rosso, che ha fatto registrare un drammatico -10,4%. Migliaia di aziende bloccate dalle restrizioni imposte dal governo e che rischiano di non riaprire mai più. E la concreta possibilità di ritrovarsi, una volta lasciata alle spalle l’emergenza Covid-19, da seconda manifettura d’Europa a semplice outlet nel quale glivengono a fare spesa, a piacimento. Mentre Renzi e Conte continuano a litigare, il quadro persi fa sempre meno roseo. Con addirittura Mario Draghi, totem europeo da molti indicato come salvatore, costretto ad ammettere: “La situazione è peggiore di quello che sembra, soprattutto per le piccole e medie imprese”. E mentre un esecutivo sempre più paralizzato fatica ormai anche soltanto a ipotizzare delle risposte alla crisi, le grandi svendite del nostro patrimonio sono già ...