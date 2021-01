Dalla cannabis un nuovo antibiotico contro i super batteri

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Lapuò diventare un'arma per produrre antibiotici. Il cannabidiolo sintetico, anche conosciuto come CBD, ha dimostrato in laboratorio per la prima volta di uccidere iresponsabili della gonorrea, della meningite e della malattia del legionario, sulla base di una ricerca eseguita dall'Institute for Molecular Bioscience dell'Università del Queensland (Australia). I poteri del CBD,ansia e gonorrea In particolare il cannabidiolo, il componente non psicoattivo dellasativa, si è dimostrato efficaceuna vasta gamma di. La Neisseria gonorrhoeae, per esempio, che in Australia - secondo le informazioni fornite in una nota della stessa università - è la seconda infezione a trasmissione sessuale più comune e per la quale non esiste ormai un singolo ...