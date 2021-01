Congedo parentale: per quanti mesi stipendio ridotto al 30% (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Cos’è e come funziona l’Istituto del Congedo parentale per i lavoratori dipendenti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Cos’è e come funziona l’Istituto delper i lavoratori dipendenti. L'articolo .

lagemella : Care @WebPoste, l'app #PosteId mi ha buttata fuori da due settimane. I vostri operatori del call center, e nemmeno… - mmartilivess : RT @eclissilunarii: stamattina tutto ok stavo vedendo il telegiornale su canale cinque e ad un certo punto parlano di congedo parentale e l… - eclissilunarii : stamattina tutto ok stavo vedendo il telegiornale su canale cinque e ad un certo punto parlano di congedo parentale… - MilaniRo_HR : Congedo parentale #Dad, istruzioni #Inps: - pensier12542480 : @orfini @nzingaretti, ti informo che a fronte di 20 studenti oggi in classe erano 3 quindi niente didattica o DaD u… -