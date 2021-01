Calciomercato Cagliari | interessa Zaza del Torino | trattativa possibile?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Sono ore di riflessioni in casaa pochi giorni dalla sconfitta interna col Milan, la quinta consecutiva in campionato. Eusebio Di Francesco a Genova, contro i Grifoni di Davide Ballardini, si gioca tanto: un altro passo falso potrebbe avere ripercussioni importanti sulla sua posizione in panchina. La squadra è con lui, ma la posizione in classifica e le troppe sconfitte (dieci, ilè la seconda squadra che ha perso più incontri dopo il Crotone) non fanno dormire sonni tranquilli al tecnico pescarese. Intanto, dalarriva l’ultima bomba: i sardi avrebbero messo nel mirino Simone, attaccante attualmente in forza al. Davide Nicola ci punta, laè davveronel ...