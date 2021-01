Bundesliga 2020/2021, Schalke ko: il Colonia vince 2-1 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Cade ancora lo Schalke, sempre più ultimo in Bundesliga. Nel match della diciassettesima giornata di campionato, il Colonia si è imposto per 2-1 e ha allungato portandosi a quindici punti. La gara per i padroni di casa si è messa in salita al 31? quando Czichos ha firmato il gol dell’1-0 del Colonia. La reazione d’orgoglio dello Schalke si fa attendere ma c’è. Al 57? Hoppe firma il gol del pareggio e illude i suoi. Ma nel finale c’è la beffa di una stagione fin qui terribile per lo Schalke. Al 93? Thielmann sigla la rete del 2-1 e condanna lo Schalke all’ennesima sconfitta. Sono sette i punti della squadra di Gross che fin qui ha vinto una sola partita a fronte di dodici sconfitte. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Cade ancora lo, sempre più ultimo in. Nel match della diciassettesima giornata di campionato, ilsi è imposto per 2-1 e ha allungato portandosi a quindici punti. La gara per i padroni di casa si è messa in salita al 31? quando Czichos ha firmato il gol dell’1-0 del. La reazione d’orgoglio dellosi fa attendere ma c’è. Al 57? Hoppe firma il gol del pareggio e illude i suoi. Ma nel finale c’è la beffa di una stagione fin qui terribile per lo. Al 93? Thielmann sigla la rete del 2-1 e condanna loall’ennesima sconfitta. Sono sette i punti della squadra di Gross che fin qui ha vinto una sola partita a fronte di dodici sconfitte. SportFace.

